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تعرف على أضرار سماعات الموبايل.. أبرزها مشكلات بالمخ وضعف السمع

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تعرف على أضرار سماعات الموبايل.. أبرزها مشكلات بالمخ وضعف السمع تعرف على أضرار سماعات الموبايل.. أبرزها مشكلات بالمخ وضعف السمع
يستعرض الشباب والفتيات فى الشوارع مشهد الاستماع إلى الأغانى أو الراديو أو التحدث فترة طويلة على الموبايل، مستخدمين السماعات سواء "الهاند فرى" أو سماعة البلوتوث، ظننا منهم أنها تقلل من خطر واقتراب جهاز الموبايل من المخ والأذن.

ويحذر الدكتور "سمير أشقر"، رئيس قسم جراحة أنف وآذن وحنجرة بمستشفى جامعة القاهرة سابقا، من مخاطر استخدام سماعات الهاند فرى "الموبايل" أو البلوتوث فترات طويلة، قائلا: " استخدام سماعات "الهاند فرى" خاصة مع الصوت العالى يضعف خلايا السمع بعد فترة قصيرة من اعتيادنا على هذه العادة.

وأضاف:" تحتوى السماعات على مغناطيس يتفاعل مع خلايا المخ خاصة بالاستخدام المستمر لها مما يؤدى إلى خلل فى وظائف هذه الخلايا، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بطبلة الأذن وتقتل الخلايا القائمة على حاسة السمع وهو ما يؤدى إلى فقده بعد فترة قصيرة".

وأشار "سمير" إلى أن الحل هو الاستخدام القليل للسماعات بحيث تكون درجة صوتها منخفضة حتى لا تؤذى طبقات الأذن، والامتناع عن استخدام سماعات الهاند فرى أثناء ممارسة التمارين الرياضية، إذ يتدفق الدم للقلب والعضلات والأذن، وهو ما يؤدى إلى سرعة فقدان حاسة السمع.

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