«شكري» و«عريقات» يبحثان تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، اليوم الأربعاء،أن الوزير سامح شكري التقى مساء أمس الثلاثاء، صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكبير المفاوضين الفلسطينيين، الذي يزور مصر حاليا للتشاور حول آخر تطورات القضية ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال – وفقا لبيان صحفي – إن عريقات أطلع في بداية اللقاء، الوزير على مجمل تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى ما ذكره كبير المفاوضين الفلسطينيين بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بصدد القيام بزيارة إلى باريس خلال اليومين القادمين لبحث سبل تفعيل ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس في 3 يونيو الماضي.

وأوضح المتحدث، أن وزير الخارجية اطلع عريقات على ما تم تناوله مع الجانب الإسرائيلي خلال زيارته الأخيرة إلى تل أبيب.

وأكد أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الجهود الإقليمية والدولية المبذولة بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة تسهم في استئناف عملية السلام، وفى مقدمتها الجهود المصرية التي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداد مصر للقيام بها للوصول إلى تسوية نهائية تحقق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن المحادثات تناولت أيضا الموضوعات التي سيتم بحثها خلال اجتماعات الدورة السابعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المزمع عقدها في نواكشوط.