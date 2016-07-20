غباش : توطين مهنة «مدخلي البيانات» في المنشآت الكبرى مطلع 2017 .

أصدر معالي صقر غباش وزير الموارد البشرية والتوطين قرارا يلزم المنشآت التي يعمل لديها ألف عامل فأكثر بالتسجيل في نظام الوزارة الالكتروني "تسهيل" للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال الدخول على النظام بشكل ذاتي ومباشر وإدخال البيانات المطلوبة لأي خدمة من الخدمات وذلك بواسطة موظفين مواطنين إثنين حصريا دون غيرهما من العاملين في كل منشأة من تلك المنشآت.

وأعلنت الوزارة عن حجب تصاريح العمل عن المنشآت غير الملتزمة بتنفيذ القرار اعتبارا من مطلع العام 2017.

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتوطين من خلال خدمة" e نتواصل" المتوافرة في الموقع الالكتروني"www.moher.gov.ae " للمنشآت التسجيل في النظام الالكتروني " تسهيل " وهو النظام ذاته الذي تستخدمه مراكز الخدمة "تسهيل" في إدخال البيانات المطلوبة لحصول متعامليها على الخدمات التي تقدمها الوزارة.

وقال معالي صقر غباش في تصريح له في هذا الصدد " إن القرار من شأنه توفير العديد من الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات الباحثين عن العمل الأمر الذي يشكل دعما لجهود التوطين في القطاع الخاص الذي يعتبر القطاع الأمثل للتوظيف والشريك الاستراتيجي للحكومة في تشغيل القوى العاملة المواطنة ".

وأضاف معاليه " إن النجاحات التي حققها المواطنون والمواطنات العاملون في مراكز الخدمة "تسهيل" في مهامهم الوظيفية المتمثلة في ادخال بيانات معاملات المنشآت في النظام الالكتروني " تسهيل " شكلت دافعا رئيسيا لاتخاذ قرار توطين مهنة مدخلي البيانات في المنشآت الكبرى التي تعتبر جاذبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية لشغلها والاستمرار فيها".

وأعرب معاليه عن ثقته بتفاعل المنشآت المستهدفة مع القرار لا سيما عبر توفير بيئة العمل المناسبة والمستقرة للمواطنين والمواطنات المنتظر التحاقهم في تلك الوظائف عند بدء تطبيق القرار.

وأكد غباش جاهزية الوزارة لتوفير الموارد البشرية المواطنة اللازمة للقيام بمهام إدخال البيانات في نظام "تسهيل" بشكل ذاتي من قبل المنشآت المستهدفة وذلك في حال طلبها توفير هؤلاء المواطنين .. مشيرا إلى أن عدد المنشآت التي يشملها القرار والمسجلة لدى الوزارة يقدر بنحو 375 منشأة.

جدير بالذكر أن نحو ألف مواطن ومواطنة يعملون في مراكز الخدمة "تسهيل" البالغ عددها 44 على مستوى الدولة والتي تدار من قبل القطاع الخاص بكوادر وطنية وتحت اشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين.