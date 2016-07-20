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انقاذ أكثر من 3200 مهاجر في البحر المتوسط

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انقاذ أكثر من 3200 مهاجر في البحر المتوسط انقاذ أكثر من 3200 مهاجر في البحر المتوسط

أرشيفية

أعلن خفر السواحل الايطالي، اليوم  الأربعاء، أنه تم انقاذ أكثر من 3200 مهاجر في 25 عملية في البحر المتوسط.

وقال خفر السواحل الايطالي الذي يتولى تنسيق العمليات في بيان انه عثر على جثة في احد المراكب.

وشاركت سفن لخفر السواحل والبحرية الايطالية في عمليات الإغاثة إلى جانب سفن تابعة للعملية البحرية الاوروبية في المتوسط والمنظمات غير الحكومية ك”أطباء بلا حدود” و”سي ووتش” و”مايجرنت اوفشور ايد ستيشن”.

وبذلك يرتفع عدد المهاجرين إلى أكثر من ثمانين ألفا عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى ايطاليا منذ بداية العام، ومعظمهم من الأفارقة حسب أرقام المفوضية العليا لللاجئين التابعة للامم المتحدة.

أ.ف.ب

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