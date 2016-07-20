اشتعال النيران فى شقة سكنية بمنطقة المنيب والأطفاء تسيطر عليه

نشب حريق فى شقة سكنية بمنطقة المنيب، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من إخماده بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من غرفة النجدة، يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالمنيب.

وعلى الفور، أمر اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية، بانتقال سيارات الإطفاء، وتوجه العميد هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق لهم وبصحبتهم سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمت محاصرة النيران من جميع الاتجاهات وإخمادها، قبل انتقالها لباقى أجزاء العقار دون وقوع أى إصابات.

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