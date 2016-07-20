جزار يتهم صبى بالتعدى جنسيا على طفله بالقليوبية

اتهم جزار صبى بالتعدى على طفله جنسيا، فى سرياقوس بالخانكة بمحافظة القليوبية، وحال معاتبة أسرته نشبت مشاجرة أسفرت عن اصابة شخص بجرح بالرأس، تلقى اللواء سعيد شلبى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة.

دلت تحريات المباحث، إلى أنه تبلغ لمركز الخانكة من " رمضان .س "36 سنة جزار ومقيم – دائرة المركز وبرفقته نجله "محمد " 5 سنوات بقيام " أبو زيد م.ق"15 سنة ومقيم ذات العنوان باستدراج نجله لمنطقة خالية من السكان بذات الناحية، والتعدى عليه جنسياً، ولدى توجهه وبرفقته شقيقه " رضا .س " 28 سنة جزار ومقيم ذات العنوان ، مصاب بجرح بالراس لمنزل المشكو فى حقه لمعاتبة أسرته، حدثت مشادة كلامية بينهما وبين كلا من "قاسم مجدى " شقيق المشكو فى حقه " و"مجدى قاسم " والد المشكو في حقه " وعمر قاسم " عم المشكو فى حقه و أبو زيد مجدى" تطورت لمشاجرة قام خلالها المشكو فى حقهم بالتعدى عليهما بالضرب، وإحداث إصابة شقيقه المشار إليها.

تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط المشكو فى حقه "أبو زيد مجدى"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، جارى التحرى عن الواقعة وضبط باقى المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6023 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016.

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