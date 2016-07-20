الحماية المدنية تسيطر على حريق بشقة سكنية فى القطامية

نجح رجال الدفاع المدنى بالقاهرة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان دون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية بالقطامية، وأمر اللواء جمال حلاوة مساعد الوزير للحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى، وتمت محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم إخماد الحريق.

- اشتعال النيران فى شقة سكنية بمنطقة المنيب والأطفاء تسيطر عليه

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