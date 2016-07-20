وزارة الخارجية تجدد التحذير من السفر إلى ليبيا

جددت وزارة الخارجية اليوم الأربعاء التحذير من السفر إلى ليبيا في الوقت الحالي وذلك في إطار توجيهات وزير الخارجية بالمتابعة المستمرة للمصريين المتواجدين في ليبيا وفي ضوء تردي الأوضاع الأمنية في ليبيا وانعكاس ذلك على المصريين المقيمين بها.

وأعادت الوزارة مناشدة المصريين المقيمين بها توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والاشتباكات.

من ناحية أخرى ناشدت وزارة الخارجية المواطنين المصريين بعدم الانسياق وراء عصابات ترويج السفر والتي تقوم بتسفيرهم إلى ليبيا عن طريق دولة ثالثة مما يعرض الشخص الذي يدخل ليبيا بطريق غير شرعي إلى الاحتجاز من قبل السلطات الليبية.