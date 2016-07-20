اخبار الصومال .. إيطاليا تقدم 200 مليون يورو لإعادة اعمار الصومال

تعهدت الحكومة الإيطالية بدفع 286 مليون يورو لإعادة إعمار الصومال، وذلك خلال مؤتمر عقد فى روما حضره رئيس وزراء الصومال عمر عبد الرشيد على ونظيره الإيطالى ماتيو رينزى.

وقال رينزى فى ختام المؤتمر، الذى حضره أيضا عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من كلا الجانبين، إن حكومته سوف تلعب دورا حاسما فى إعادة إعمار الصومال.

وأضاف أن هذه الأموال ستستخدم لبناء الطرق وتحسين القطاع الزراعى والتجارة وإنعاش القطاع الاقتصادى، وشكر رئيس الوزراء الصومالى عمر عبد الرشيد، الحكومة الإيطالية لدعمها الكبير لشعبه.

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