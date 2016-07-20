مصرع شخصين غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية فى القليوبية

لقى شخصان مصرعهما غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بناحية كفر حمزة بدائرة مركز الخانكة، حيال محاولة أحدهما إنقاذ الآخر ففشل، وجرفه التيار وتم انتشال الجثتين.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز الخانكة بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث إلى أن تبلغ لمركز الخانكة بوجود غريقان بمياه ترعة الإسماعيليه بناحية كفر حمزه دائرة المركز، انتقلت على الفور قوات الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثتين، بالفحص تبين أن الجثة الأولى لذكر مجهول فى العقد الرابع من العمر طوله حوالى 175 سم قمحى البشرة يرتدى قميص أحمر× أبيض أسفله فانله رصاصى وبنطال جينز كحلى اللون ولا ينتعل شئ، وبمناظرة الجثه تبين عدم وجود إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثه لمشرحة مستشفى بنها العام تحت تصرف النيابة العامة.

والجثة الثانيه لـ "السيد هانى" 20 سنة عامل وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية وتم نقلها لمشرحه مستشفى الخانكة المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وبسؤال والد المتوفى الثانى قرر أنه حال سير نجله بذات المنطقه شاهد الأول حال غرقه بمياه ترعة الإسماعيلية، ولدى نزوله للمياه لمحاولة إنقاذه جرفه التيار ولم يتهم أحد بالتسبب فى وفاته جنائيا.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاه اسفكسيا الغرق ونفى وجود شبهه جنائية، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 6043 - 6044 إدارى مركز الخانكة لسنة 2016.

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