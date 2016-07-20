تعرف على 5 أعراض "مفاجئة" تدل على الإصابة بمرض السكر

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن مستوى السكر يمكن أن يرتفع، عندما يكون إنتاج الجسم للأنسولين منخفض جدا، بشكل يجعل خلايا الجسم لا تستجيب بشكل جيد لإنتاج الأنسولين، وهناك بعض الأعراض الأكثر شيوعا لمرض السكر مثل كثرة التبول والجوع المفرط والتعب وفقدان الوزن أو زيادة الوزن، وبطء التئام الجروح والصداع والغثيان، وعلى الرغم من عدم وجود علاج نهائى لمرض السكر إلا أنه من الممكن السيطرة عليه بتغيير نمط الحياة .

وفى هذا الإطار يذكر التقرير بعض الأعراض المفاجئة لمرض السكر والتى لا يجب تجاهلها أبدا وتتضمن الآتى:

>1. وجود مشكلة تلون الجلد كالبقع السوداء، وهى ناتجة عن تشوهات الأنسولين فى الدم، مما ينتج عنها بقع سوداء وتجاعيد الجلد، فمن الضرورى إجراء فحوصات مرض السكر.

>2. انخفاض السمع: أظهرت إحدى الدراسات أن مرض السكر يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب السمعية، مما يؤثر على قدرة السمع بشكل ملحوظ.

>3. تغير فى الرؤية: ارتفاع مستويات السكر فى الدم ينتج عنها تغييرات مؤقتة فى السوائل بالجسم، بما فيها سوائل العين.

>4. الشعور بوخز أو تخدير فى مناطق معينة بالجسم كاليدين أو القدمين، ففى هذه الحالة يجب إجراء اختبار مرض السكر.

>5. العدوى المستمرة: كثير من الأشخاص فى المراحل الأولى من مرض السكر يكونوا أكثر عرضة للالتهابات البكتيرية والفيروسية، وبالتالى يكون الجهاز المناعى أضعف وأكثر عرضة للأمراض.

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