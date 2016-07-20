وفى هذا الإطار يذكر التقرير بعض الأعراض المفاجئة لمرض السكر والتى لا يجب تجاهلها أبدا وتتضمن الآتى:
>1. وجود مشكلة تلون الجلد كالبقع السوداء، وهى ناتجة عن تشوهات الأنسولين فى الدم، مما ينتج عنها بقع سوداء وتجاعيد الجلد، فمن الضرورى إجراء فحوصات مرض السكر.
>2. انخفاض السمع: أظهرت إحدى الدراسات أن مرض السكر يمكن أن يؤثر على الأوعية الدموية والأعصاب السمعية، مما يؤثر على قدرة السمع بشكل ملحوظ.
>3. تغير فى الرؤية: ارتفاع مستويات السكر فى الدم ينتج عنها تغييرات مؤقتة فى السوائل بالجسم، بما فيها سوائل العين.
>4. الشعور بوخز أو تخدير فى مناطق معينة بالجسم كاليدين أو القدمين، ففى هذه الحالة يجب إجراء اختبار مرض السكر.
>5. العدوى المستمرة: كثير من الأشخاص فى المراحل الأولى من مرض السكر يكونوا أكثر عرضة للالتهابات البكتيرية والفيروسية، وبالتالى يكون الجهاز المناعى أضعف وأكثر عرضة للأمراض.
تعرف على 5 أعراض "مفاجئة" تدل على الإصابة بمرض السكر
وفى هذا الإطار يذكر التقرير بعض الأعراض المفاجئة لمرض السكر والتى لا يجب تجاهلها أبدا وتتضمن الآتى: