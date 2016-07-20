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للمدخنات.. 5 أضرار للسجائر تستهدف أنوثتك

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للمدخنات.. 5 أضرار للسجائر تستهدف أنوثتك للمدخنات.. 5 أضرار للسجائر تستهدف أنوثتك
ترتفع نسبة النساء المدخنات يوميا وتختلف الأسباب وراء هذه الظاهرة ، فهناك من يمارسن هذه العادة على سبيل التقليد ومسايرة الموضة أو التنفيس عن الضغوط النفسية التى قد تتعرض لها المرأة يوميا، وتؤكد الدراسات أن للسيجارة تأثيرا بالغ الخطورة على صحة الإناث بشكل خاص، فهى تعتبر ناقوس خطر يهدد أنوثتهم وصحتهم الإنجابية.

ويقدم موقع "health" 7 أضرارا للتدخين تؤثر بشكل مباشر على الجمال والرشاقة:
>اضرار التدخين (2)
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تضيف إلى مظهرك عمرا إضافيا


>تتسبب أدخنة السجائر فى تكوين أكياس منتفخة تحت العين تجعل صاحبتها تبدو أكبر من عمرها بسنوات كثيرة، وذلك لأن النيكوتين يتسبب فى احتقان الأوعية الدموية.

أضرار التدخين (3)
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تشوهات لشكل الجلد


>المدخنات دائما أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الجلدية التى تأتى الصدفية على رأسها ، وتجاعيد البشرة ، وذلك لأن النيكوتين يعيق وصول الأكسجين إلى سطح البشرة .

اضرار التدخين (4)
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زوال ابتسامة هوليود


>أغلب الفتيات يحلمن أن يكن صاحبات ابتسامة حيوية وجذابة سواء عن طريق طرق التنظيف العادية أو عمليات التبييض ، والاستمرار فى التدخين يترك آثارا لا يمكن محوها وتجعل هذا الحلم صعب المنال .

تتحول أصابع المدخنات وأظافرهم إلى اللون الأصفر الشاحب الذى يصعب محوه سواء بكريمات التبييض أو الوصفات المنزلية .

أضرار التدخين (6)
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فشل عمليات التجميل


>أكدت العديد من الدراسات أن المدخنات أكثر عرضة لفشل علميات التجميل مهما كان الطبيب ماهرا، وذلك بسبب تأثير النيكوتين وثانى أكسيد الكربون على التئام الجراح.
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