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جايتان: تمسك أتليتكو مدريد بضمي دفعني للانضمام له

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جايتان: تمسك أتليتكو مدريد بضمي دفعني للانضمام له جايتان: تمسك أتليتكو مدريد بضمي دفعني للانضمام له

(إفي): أشاد الأرجنتيني نيكولاس جايتان، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء لاعبا جديدا في أتليتكو مدريد لأربعة أعوام، بـ"تمسك" الفريق الإسباني به، معتبرا أن هذا العامل كان حاسما في الانضمام إليه خاصة وأنه كان يسعى لتحقيق ذلك الموسم الماضي، مؤكدا أنه جاء "ويفكر فقط في القتال من أجل كل شيء".

ففي ملعب فيسنتي كالديرون وبعد تحيته من جانب 900 من الجمهور، أشار لاعب الوسط الأرجنتيني إلى أن أتليتكو مدريد حاول عاما بعد عام ضمه لصفوفه حتى تمكن من تحقيق ذلك بالفعل في مايو الماضي حين بات رحيله عن فريقه السابق بنفيكا البرتغالي رسميا.

وقال جايتان:"أعلم أن أتليتكو مدريد مهتم منذ أعوام بضمي. إنها من الأمور التي جعلتني اتخذ قرار المجيء لأتليتكو. أتمنى أن أستطيع رد الثقة التي وضعوها في داخل الملعب".

وأضاف "أتابع الأمر منذ أعوام. سألت الزملاء في عن أتليتكو. حينما يسعى خلفك المدرب مرة واثنان وثلاث فإن الأمر هام للغاية. تمسك أتليتكو كان أحد العوامل التي دفعتني لاتخاذ قرار التواجد هنا، لأنني قادم من ستة أعوام في بنفيكا، كنت أشعر براحة كبيرة، لكنني اتخذت القرار وأتمنى أن أقوم بالأمور على ما يرام مثلما فعلت في بنفيكا".

وانتقل لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إلى الروخيبلانكوس هذا الصيف مقابل 25 مليون يورو قادما من بنفيكا البرتغالي الذي ارتدى قميصه ستة مواسم، وكان قد استهل مسيرته مع فريق بوكا جونيورز في بلاده عام 2008.

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