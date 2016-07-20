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أهالى السرو بدمياط يشكون وجود بيارة صرف بدون غطاء

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أهالى السرو بدمياط يشكون وجود بيارة صرف بدون غطاء أهالى السرو بدمياط يشكون وجود بيارة صرف بدون غطاء
وجه أهالى مدينة السرو بمحافظة دمياط استغاثة إلى الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط ورئيس شركة المياه والصرف الصحى بدمياط من وجود بيارة صرف صحى مكشوفة ومكسورة الغطاء أمام مسجد محمد عبد الرءوف التمامى.

وقال الأهالى فى شكواهم: إن البيارة على عمق كبير ويخشون من سقوط أحد المارة وخاصة الأطفال الذين يلعبون بجوار المسجد فيها، بالإضافة إلى وجود رشح من مياه الصرف الصحى بكميات كبيرة خلف المسجد ينبعث منها الروائح الكريهة والبكتيريا والفيروسات الضارة، وأكد المتضررون أنهم أبلغوا كافة المسئولين بالمدينة ولم يتحرك أحد.


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