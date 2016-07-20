أهالى "كفور بلشاى" بالغربية يطالبون باستكمال مشروع الصرف الصحى

تقدم أهالى قرية كفور بلشاى التابعة لدائرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، بطلبات رسمية للواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية للمطالبة باستكمال مشروع الصرف الصحى بالقرية، وإنقاذهم من الغرق واختلاط مياه الشرب بمياه الصرف.

وأكد أهالى القرية أنهم قرية أم يتبعها عدد من القرى والعزب وبها أكثر من 40 ألف نسمة وبدأت الدولة فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بها منذ عام 2010 وبعد بدء العمل رسميا فوجئ الأهالى بشركة المقاولات توقف الأعمال وتنسحب من مقر العمل دون معرفة الأسباب، ومن يومها وهم فى وعود دون تنفيذ.

وناشد الأهالى محافظ الغربية ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بضرورة وضع مشروع القرية ضمن الخطة الحالية للعام المالى الحالى، لإنقاذهم من الغرق قبل دخول فصل الشتاء، مشيرين أن الشتاء يفصلهم عن المدينة والقرى المجاورة والعربات لا تسير فى طرقهم خوفا من الغرق.

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