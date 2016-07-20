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محافظ سوهاج يشهد اليوم حفل زفاف جماعى للمعاقين بقصر الثقافة

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محافظ سوهاج يشهد اليوم حفل زفاف جماعى للمعاقين بقصر الثقافة محافظ سوهاج يشهد اليوم حفل زفاف جماعى للمعاقين بقصر الثقافة
قال محمد عبد السلام وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بسوهاج، إن المديرية سوف تنظم اليوم الأربعاء، حفل زفاف جماعى للأشخاص ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين"، وذلك بقصر ثقافة سوهاج بحضور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ووكلاء الوزارات وبعض القيادات بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمدن.

وأضاف وكيل الوزارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الحفل يقام لـ15 "عريس وعروسة" تحت إشراف مؤسسة التكافل، وسوف يتم منح 5 آلاف جنيه لكل عروسين من مؤسسة التكافل.


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