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سفير مصر بواشنطن: الفرصة سانحة الآن لصياغة شراكة جديدة مع الولايات المتحدة

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سفير مصر بواشنطن: الفرصة سانحة الآن لصياغة شراكة جديدة مع الولايات المتحدة سفير مصر بواشنطن: الفرصة سانحة الآن لصياغة شراكة جديدة مع الولايات المتحدة
أكد السفير ياسر رضا سفير فى واشنطن، أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، متعددة الأوجه، ولها أهمية كبيرة فى دعم الاستقرار فى المنطقة، وقال " هناك فرصة الآن لصياغة شراكة مصرية جديدة مع الولايات المتحدة".

وأضاف السفير رضا- فى كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال الذى أقامته السفارة المصرية فى واشنطن بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والستين لثورة ٢٣ يوليو- أن العلاقات المصرية الأمريكية لا تقتصر فقط على الجانب السياسى والاستراتيجى، بل تشمل أيضا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والأوجه التى تتعلق بالعلاقات بين الشعبين .

وأوضح السفير، أن عدد زيارات المسئولين الأمريكيين، من بينهم وزير الخارجية، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديرى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والاستخبارات العسكرية إلى القاهرة خلال الأشهر الستة الماضية، تجاوز عدد الزيارات التى قام بها المسئولون الأمريكيون إلى مصر، على مدى السنوات الثلاث الماضية مجتمعة.

وأشار رضا، إلى زيارات عدد من وفود الكونجرس الأمريكى إلى القاهرة خلال الأشهر الماضية، وقال " أصبح هناك الآن نقاش أكثر عمقا بين البلدين حول المشاكل العديدة التى تواجه المنطقة، وهو ما كان له تأثيرا على التعاون بين القاهرة وواشنطن، فيما يتعلق بالوضع فى ليبيا والصراع الدائر فى سوريا ومواجهة الإرهاب".

وأكد السفير رضا أن التعاون العسكرى بين مصر والولايات المتحدة- أحد ركائز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين- شهد تقدما كبيرا خلال العام الماضى، مشيرا إلى دور المساعدات العسكرية الأمريكية فى مساعدة مصر، فى مواجهة العناصر الإرهابية فى سيناء، وهو الأمر الذى قال أن مصر تقدره.

وقال أن موقف مصر والولايات المتحدة متطابق فيما يتعلق بضرورة تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط ، والتزام البلدين بتحقيق سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين.

وتابع: كما تتفق مصر مع وجهة النظر الخاصة بضرورة إيجاد تسوية سياسية فى سوريا، مع الحفاظ على سلامة أراضى هذه الدولة الهامة، ومنع تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى من إقامة ملاذات آمنة فى سوريا أو العراق، مشيرا إلى دعم مصر والولايات المتحدة لحكومة الوفاق الوطنى فى ليبيا، والعمل على هزيمة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى فى ليبيا.

وقال السفير رضا إنه على الرغم من التطورات الإيجابية التى شهدتها العلاقات المصرية الأمريكية خلال العام الماضى، إلا أنه ينبغى بذل المزيد لدعم العلاقات فى مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة التى لا تزال لم تصل إلى المستوى المنشود، مضيفا أن السوق المصرى يوفر حاليا فرصة ممتازة أمام الاستثمارات فى ضوء الانتعاش الذى يشهده الاقتصاد المصرى مؤخراً والمشروعات الاقتصادية العملاقة الجارية.

وقال" أن هناك فرصة الآن لصياغة شراكة جديدة مع الولايات المتحدة"، مشيرا إلى المسئولية التى تقع على عاتق مصر والولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء فى الشرق الأوسط والعالم بأسره، لافتا إلى أن الأمر متروك لمصر والولايات المتحدة لإثبات أنهما شريكان لديهما الكثير من نقاط الاتفاق عن نقاط الاختلاف الأمر الذى يقود إلى بناء الثقة وعلاقات الصداقة .

حضر حفل الاستقبال عدد من مسئولى الإدارة الأمريكية وملحق الدفاع فى واشنطن اللواء خالد مجاور ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية الوزير مفوض وائل حامد وقنصل مصر فى واشنطن أيمن الدسوقى والمستشارة الإعلامية دينا عزت وأعضاء الجالية المصرية فى واشنطن.


>- وزير الخارجية يغادر للرياض ومنها إلى واشنطن لبحث المستجدات فى المنطقة
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