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أهالى الجبيرات بسوهاج:جركن المياه النقية بـ10جنيهات بعد تغير لونها بالقرية

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أهالى الجبيرات بسوهاج:جركن المياه النقية بـ10جنيهات بعد تغير لونها بالقرية أهالى الجبيرات بسوهاج:جركن المياه النقية بـ10جنيهات بعد تغير لونها بالقرية
اشتكى أهالى قرية الجبيرات بمركز طهطا شمال محافظة سوهاج من ارتفاع مياه الشرب النقية بالقرية من جنيه إلى 10جنيهات للجركن الواحد بعد تلوث مياه الشرب بالقرية على حد قول الأهالى، وظهور روائح كريهة، بالإضافة إلى تغير لونها.

وقال الأهالى، إن سوء حالة المياه دفعنا لشراء المياه بالجركن، والذى يتفاوت سعره عند الشراء، فإذا تم الحصول عليه من القرية يكون سعره 1 جنيه للجركن العادى وجنيهان للأكبر منه حجما، وإلى 10 جنيهات إذا تم الحصول عليه من مركز ومدينة طهطا، وذلك لإضافة قيمة الانتقال من القرية إلى المركز والذى تبعد عنه حوالى نصف ساعة.

وأوضح الأهالى، المرشح يعمل من السادسة صباحا كفترة أولى ومن الثالثة عصرا حتى السادسة مساء كفترة ثانية، وأن المرشح يظل مغلقا لأيام عدة، وذلك بسبب وقوع العديد من المشاجرات والاشتباكات بين المواطنين على أسبقية الحصول على المياه والتى عادة ما تكون محدودة ولا تكفى الجميع.

وطالب الأهالى المسئولين بإيجاد حلول للأزمة التى يعانون منها منذ عدة سنوات، وتصريحاتهم المستمرة عن حل المشكلة عبارة عن أضغاث أحلام ومسكنات الهدف منها تهدئة ثورتهم.


>- تطعيم 600 عامل بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج
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مصر 365

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