"الصحة" تطرح مناقصة لتوريد 800 ألف عبوة سوفالدى لعلاج مرضى فيروس سى

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن طرحها مناقصة عامة للشركات المحلية لتوريد 800 ألف عبوة من عقار سوفالدى إلى مراكز الكبد خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه تم طرح المناقصة الجديدة بعد أن أوشك السوفالدى الموجود بمخازن الوزارة على النفاذ مؤكدا انتظام عمليات الصرف بجميع مراكز الكبد وبرامج العلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحى.

وأضاف المصدر، أن مناقصة توريد 500 ألف عبوة من عقار الهارفونى المحلى للوزارة أوشكت على الانتهاء ومن المتوقع ضخ أول منتج لعقار الهارفونى، المحلى فى مراكز الكبد النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، لافتا إلى أن المنافسة القوية بين الشركات المحلية وصلت لانخفاص كبير فى أسعار أدوية "فيروس سى" ما يصب فى مصلحة أعداد كبيرة من المرضى خاصة أن العقاقير المحلية أثبتت فاعليتها.

وأوضح المصدر، أن هيئة الرقابة والبحوث الدوائية وافقت مؤخرا على ضح عقار سوفالدى ماجكبوفير، مشيرا إلى أن هناك 4 شركات حصلت على موافقات تصنيع الهارفونى محليا كما أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من تسجيل عقار زباتير الخاص بعلاج الأنماط الجنية لفيروس سى فى مصر.

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