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شريط فيديو يظهر ذبح طفل فى منطقة حلب فى شمال سوريا على يد المعارضة

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شريط فيديو يظهر ذبح طفل فى منطقة حلب فى شمال سوريا على يد المعارضة شريط فيديو يظهر ذبح طفل فى منطقة حلب فى شمال سوريا على يد المعارضة
أظهر شريط جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى عناصر مسلحة تذبح طفلا فى منطقة حلب فى شمال سوريا بعد اتهامه بالقتال إلى جانب قوات النظام السورى.

ويظهر الشريط، طبقا لقناة سكاى نيوز بالعربية اليوم الأربعاء، مسلحا يقوم بقطع رأس الطفل بسكين صغير على ظهر شاحنة وإلى جانبه مسلح آخر يصرخ قائلا "لن نترك أحدا فى حندرات" وهى منطقة فى شمال مدينة حلب تشهد معارك بين الفصائل المسلحة من جهة وقوات النظام من جهة أخرى.

واتهم ناشطون حركة نور الدين الزنكى السورية المعارضة المتواجدة فى مدينة حلب وريفها الشمالى بارتكاب هذا العمل، فى حين أن الحركة سارعت إلى إدانته، مشيرة إلى أنه "خطأ فردي" لا يمثلها.

من جانبه، قال رامى عبد الرحمن مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان - الذى يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له - إن الفتى لا يتجاوز 13 عاما وقد جرى توقيفه فى منطقة حندرات، إلا أن عملية الذبح حصلت فى حى المشهد فى الجهة الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المسلحة المعارضة فى مدينة حلب".
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