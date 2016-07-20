السلطات المغربية: ستة أشخاص موقوفون خططوا لاستهداف أماكن سياحية

قالت السلطات المغربية أن الأشخاص الستة الذين ألقى القبض عليهم يوم الخميس الماضى للاشتباه بأنهم موالون لتنظيم داعش "خططوا لاستهداف أماكن عمومية وسياحية ومؤسسات فندقية ومراكز أمنية وكذا عناصر فى مختلف الأجهزة الأمنية."

وقال بلاغ لوزارة الداخلية تلقت رويترز نسخة منه مساء الثلاثاء أن "عناصر الخلية الإرهابية التى تم تفكيكها فى مدن أغادير وأمزميز وشيشاوة وآيت ملول والقليعة كانوا يسعون لتنفيذ أجندة ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية."

وأضاف البلاغ أن "الخبرة العلمية المنجزة من طرف المصالح المختصة كشفت عن وجود مواد مشبوهة تم حجزها لدى أفراد هذه الخلية والتى أظهرت أنها عناصر أساسية أولية تدخل فى تحضير العبوات الناسفة."

وقال البلاغ أيضا أنه تم الكشف عن مواد شديدة الاشتعال "تدخل فى صناعة عبوات حارقة."

وقالت السلطات إنها ستقدمهم إلى العدالة فور إنتهاء التحقيقات معهم التى تجرى تحت إشراف النيابة العام المختصة.

وتقول السلطات المغربية إنها فككت أكثر من 150 "خلية إرهابية" منذ التفجيرات الانتحارية التى وقعت فى مدينة الدار البيضاء فى 2003 والتى أشارت فيها بأصابع الاتهام إلى جماعات إسلامية متشددة.

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