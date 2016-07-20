تركيا تشن ضربات جوية ضد أكراد فى شمال العراق

قالت قناة (إن تى فى) التلفزيونية اليوم الأربعاء أن الجيش التركى نفذ ضربات جوية ضد مواقع لحزب العمال الكردستانى المحظور فى شمال العراق فقتل 20 من أعضاء الجماعة.

وكثيرا ما تشن تركيا هجمات جوية على أهداف للحزب فى المناطق الجبلية بشمال العراق قرب الحدود التركية حيث توجد معسكرات لقيادة الحزب.

وفى العام الماضى إنهار وقف لإطلاق النار بين الحكومة وحزب العمال الكردستانى الذى يسعى إلى حكم ذاتى للأكراد فى جنوب شرق تركيا مما أثار بعضا من أسوأ أعمال العنف فى التمرد الكردى الذى مضى عليه ثلاثة عقود.

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