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5 أطعمة تجنبها عند الإصابة بالإمساك أبرزها الوجبات السريعة والألبان

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5 أطعمة تجنبها عند الإصابة بالإمساك أبرزها الوجبات السريعة والألبان 5 أطعمة تجنبها عند الإصابة بالإمساك أبرزها الوجبات السريعة والألبان
وفقا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإذا كنت تعانى من الإمساك لبضعة أيام ولا تستطيع إخراج الغازات من البطن فقد يتسبب ذلك فى ألم والتهابات فى المعدة وانتفاخ فى البطن، وفى هذه الحالة من الممكن تجنب بعض الأطعمة للحد من الإمساك، وتتضمن الآتى:

1. الوجبات السريعة مثل( البيتزا والبرجر والبطاطس) ، فإنها يمكن أن تحفز الإمساك، الأمر الذى يقلل حركة الأمعاء، كما أنها تحتوى على كميات عالية من الصوديوم والدهون.

2. منتجات الألبان : تحافظ على نظام غذائى صحى متوازن، لكنها يمكن أن تسبب الإمساك، لاحتوائها على كميات كبيرة من البروتينات التى تسبب الغازات والإمساك .

3.المعجنات كالحلويات والكحك وغيرها التى تحتوى على نسبة عالية من السكر والدهون، قد ينتج عنها تصلب البراز وتؤدى إلى الإمساك.

4. اللحوم الحمراء: استهلاك الكثير من اللحوم الحمراء بشكل منتظم يمكن أن يسبب الإمساك، لأنه يقلل من المخاط فى الأمعاء فينتج عنه صلابة البراز .

5. الخبز والحبوب الكاملة، لأنها تحتوى على كميات عالية من الخميرة والكربوهيدرات والتى يمكن أن تستغرق وقتا طويلا لعملية الهضم .


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