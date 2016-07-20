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وزير الكهرباء لـ"محدودى الدخل":"ما تقلقوش من الأسعار واخدين بالنا منكم جدا"

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وزير الكهرباء لـ"محدودى الدخل":"ما تقلقوش من الأسعار واخدين بالنا منكم جدا" وزير الكهرباء لـ"محدودى الدخل":"ما تقلقوش من الأسعار واخدين بالنا منكم جدا"
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية،أن الوزارة تضع فى اعتبارها المواطنين من محدودى الدخل الذين يمثلون الشرائح الثلاث الاولى فى خطتها لإعادة هيكلة الكهرباء لرفع الدعم تدريجياً قائلاً "ماتقلقوش واخدين بالنا جدا من محدودى الدخل بتعليمات الرئيس السيسى".
>وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أن الوزارة قدمت أكثر من مقترح لمجلس الوزراء و رئاسة الجمهورية لرفع الدعم تدريجاً لمواكبة ارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الطاقة و تغطية احتياجات الوزارة لتوجيهها لتطوير شبكات النقل و التوزيع لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح أنه وفقاً لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى تم الأخذ فى الاعتبار المواطنين من محدودى الدخل و عدم رفع أسعار الكهرباء لهم بنسبة كبيرة و الذين لا يزيد استهلاكهم عن 300 كيلو وات،موضحاً أن محدودى الدخل لن يشعروا بهذه الزيادة لأنها ستكون طفيفة.
>وأشار إلى أن الدعم السنوى الذى تتحمله الدولة فى قطاع الكهرباء فقط يبلغ 39 مليار جنيه و الذى كان من المفترض أن يكون هذا العام 20 مليارا فقط لولا قرار الرئيس السيسى باستثناء الشرائح الثلاث الاولى من رفع الدعم عنهم.

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مصر 365

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