125 سفينة تعبر قناة السويس بحمولة 7.3 مليون طن خلال ثلاثة أيام

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، فى تصريحات صحفية، إن قناة السويس شهدت خلال الثلاثة أيام الماضية من الأحد وحتى أمس الثلاثاء عبور 125 سفينة من الاتجاهين بحمولة 7 ملايين و300 ألف طن.

وكشف تقرير رسمى من هيئة قناة السويس، عن أن يوم الأحد، عبرت القناة 42 سفينة بحمولة 2 مليون و500 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، وأن قافلة الشمال شهدت عبور 19 سفينة بحمولة مليون طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات البنميةMSC ZOE بحمولة 196 ألف طن قادمة من المغرب، ومتجهة إلى سنغافورا، فيما عبرت 23 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة) بحمولة مليون و500 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات المالطية، بحمولة 200 ألف طن. AL DAHNA

وأشارت التقارير إلى أن قناة السويس شهدت يوم الاثنين عبور 33 سفينة بحمولة 2 مليون طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت قافلة الشمال عبور 17 سفينة بحمولة 800 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات التى ترفع علم جزر المارشال MAERSK EMDEN بحمولة 146 الف طن قادمة من أسبانيا ومتجهة الى سيريلانكا، كما عبرت 16 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و200 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات البنمية.MSC OLIVER بحمولة 196 الف طن

كما شهدت قناة السويس، أمس الثلاثاء، عبور 50 سفينة بحمولة 2 مليون و800 ألف طن سفن حاويات من الاتجاهين، حيث شهدت القناة من اتجاه الشمال عبور 32 سفينة بحمولة مليون و700 ألف طن، وكانت أكبر حمولة من نصيب سفينة الحاويات الدنمركية MAGLEBY MAERSK بحمولة 200 الف طن قادمة من هولندا ومتجهة الى سنغافورا.

وعبرت 18 سفينة من اتجاه الجنوب (القناة الجديدة ) بحمولة مليون و100 ألف طن وإن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية BASLE EXPRESS بحمولة 147 ألف طن قادمة من سنغافورا ومتجهة إلى إيطاليا .

عبور 50 سفينة قناة السويس بحمولة 2.8 مليون طن من الاتجاهين

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