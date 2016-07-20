أفضل 5 أطعمة تساعد على منع الإصابة بالكبد الدهنى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى" بولد سكاى" أنه إذا كنت تعانى من ألم فى البطن والغثيان والتقيؤ والتعب وفقدان الشهية، يمكن أن تكون أعراضا للإصابة بالكبد الدهنى، ومن الممكن أن يؤدى إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل سرطان الكبد ونزيف الجهاز الهضمى.

وفى هذا الإطار يقدم التقرير أفضل الأطعمة التى تساعد على منع الكبد الدهنى وتتضمن الآتى:

>1.الجزر: يتكون من مركبات الفلافونويد النباتية والبيتا كاروتين، التى تساعد على تحفيز عمل الكبد .

2.البروكلى: يساعد فى إنتاج الإنزيمات فى الكبد، وطرد المواد السامة من الكبد وبالتالى تمنع تراكم الدهون.

3.التفاح :يحتوى على مواد كيميائية تساعد على تطهير الجسم من السموم الضارة، مما يكون من السهل تطهير الجسم من السموم ويساعد على منع تراكم الدهون فى الكبد.

4.زيت الزيتون:استخدام كميات معتدلة من زيت الزيتون تساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم، وبالتالى فإنه يساعد على الوقاية من الدهون التى تتراكم فى الكبد.

5.عين الجمل: يحتوى على كميات عالية من الأحماض الأمينية ويساعد فى إزالة السموم من الكبد كالأمونيا، كما أنه يحتوى على كميات عالية من الجلوتاثيون وأحماض أوميجا 3، فمضغ كمية كبيرة من عين الجمل يمكن أن تساعد على إزالة السموم من الكبد.

احذر.. الإصابة بالكبد الدهنى يعرضك للسكر