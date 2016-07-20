مسئول عسكرى ليبى ينفى مقتل جنديين فرنسيين إثر سقوط مروحية قرب بنغازى

نفى آمر غرفة العمليات العسكرية بالجيش الليبى العميد عبد السلام الحاسى مقتل جنديين فرنسيين فى حادث سقوط طائرة مروحية قرب بنغازى شرقى ليبيا.

وقال الحاسى، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" بالعربية فجر اليوم الأربعاء، إنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم وجود أى جنود أو قوات غير ليبية تشارك الجيش حربه ضد الإرهاب.

وأشار المسئول العسكرى إلى سقوط طائرة مروحية فى منطقة المقرون غربى بنغازى يوم الأحد الماضى على يد ميليشيا تابعة لتنظيم "القاعدة" كان على متنها عسكريون ليبيون أسفرت عن مقتلهم.

كانت وسائل إعلام فرنسية وأمريكية قد قالت أمس الثلاثاء أن جنديين من القوات الخاصة الفرنسية قتلا قرب بنغازى فى حادث سقوط طائرة.

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