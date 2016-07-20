أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مسئول عسكرى ليبى ينفى مقتل جنديين فرنسيين إثر سقوط مروحية قرب بنغازى

Google+ Print
مسئول عسكرى ليبى ينفى مقتل جنديين فرنسيين إثر سقوط مروحية قرب بنغازى مسئول عسكرى ليبى ينفى مقتل جنديين فرنسيين إثر سقوط مروحية قرب بنغازى
نفى آمر غرفة العمليات العسكرية بالجيش الليبى العميد عبد السلام الحاسى مقتل جنديين فرنسيين فى حادث سقوط طائرة مروحية قرب بنغازى شرقى ليبيا.

وقال الحاسى، فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" بالعربية فجر اليوم الأربعاء، إنه لا صحة لهذه الأنباء جملة وتفصيلا، مؤكدا عدم وجود أى جنود أو قوات غير ليبية تشارك الجيش حربه ضد الإرهاب.

وأشار المسئول العسكرى إلى سقوط طائرة مروحية فى منطقة المقرون غربى بنغازى يوم الأحد الماضى على يد ميليشيا تابعة لتنظيم "القاعدة" كان على متنها عسكريون ليبيون أسفرت عن مقتلهم.

كانت وسائل إعلام فرنسية وأمريكية قد قالت أمس الثلاثاء أن جنديين من القوات الخاصة الفرنسية قتلا قرب بنغازى فى حادث سقوط طائرة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365