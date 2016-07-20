أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس عاطل ومسجل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

Google+ Print
حبس عاطل ومسجل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس حبس عاطل ومسجل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس
أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل ومسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكن النقيب أحمد الصيفى، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط حسام.ح.ح 41 سنة، عامل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 14650 فئة "ب" عين شمس، والسابق اتهامه فى 15 قضية آخرها 189 لسنة 2009 عين شمس "سلاح" وبحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ 200 جنيه.
>وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص بقصد الاتجار وأنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17635 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.


>سقوط مسجل خطر قبل ترويجه ٦٠٠ قرص مخدر فى عين شمس
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365