حبس عاطل ومسجل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بحبس عاطل ومسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة.

وتمكن النقيب أحمد الصيفى، معاون مباحث قسم شرطة عين شمس، من ضبط حسام.ح.ح 41 سنة، عامل، ومسجل خطر مخدرات تحت رقم 14650 فئة "ب" عين شمس، والسابق اتهامه فى 15 قضية آخرها 189 لسنة 2009 عين شمس "سلاح" وبحوزته 600 قرص مخدر ومبلغ 200 جنيه.

>وبمواجهته اعترف بحيازته الأقراص بقصد الاتجار وأنه كان فى طريقه لترويجها على عملائه بالمنطقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17635 لسنة 2016م جنح القسم وتولت النيابة العامة التحقيق.

سقوط مسجل خطر قبل ترويجه ٦٠٠ قرص مخدر فى عين شمس

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