بالصور..لأول مرة بمصر جراحة تغيير الشريان الأورطى الصاعد لطفلة 12 عاما

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لأول مرة فى مصر ، تم إجراء جراحة استبدال للشريان الأورطى الصاعد والمنحنى الأورطى للأطفال، وذلك لطفلة 12 عاما، تعانى من تضخم فى الشريان وضعف كبير جدا فى جداره يهدد بالانفجار، وذلك بأكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس.

وأوضح سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طبيبة المدرسة بالصدفة وأثناء إجرائها الكشف على الطفلة، لم تتمكن من إيجاد القلب، مما دفعها لتوجيه الطفلة بإجراء أشعه لشكها فى وجود ورم، إلا أن الموجات الصوتية والأشعة المقطعية أظهرت وجود تضخم كبير على وشك الانفجار في الشريان الأورطى يحتل معظم تجويف الصدر وضاغط على كل الأعضاء، مما ترتب عليه انتقال القلب من مكانه.

وأشار أستاذ جراحة القلب، إلى أنه كان هناك تخوفا من انفجار الشريان، أثناء إجراء الجراحة، لافتا إلى استعانتهم بقلب صناعى عن طريق فخذ الطفلة، مضيفا:"اضطررنا إلى إيقاف القلب بشكل كامل، وكل الدورة الدموية، وسحب الدم من الجسم بعد تبريد المريض حتى 16 درجة مئوية، ووضع المخ فى الثلج للمحافظة عليه عن طريق تقليل استهلاك الأكسجين".

ولفت الدكتور خالد سمير، إلى أن حالة الطفلة الآن مستقرة، موجها الشكر لكل طاقم التمريض، والعاملين بالعمليات.



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إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد



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جانب من إجراء الجراحة



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الورم أدى إلى انتقال القلب من مكانه



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صورة التورم فى أشعة الطفلة ويظهر بها ضغطه على القلب وأعضاء جسدها



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جراحة تغيير الشريان الأورطى قبل انفجاره



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بعد إزالة التورم من جسد الطفلة



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أشعة الطفلة تطهر التورم



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تضخم كبير على وشك الانفجار في الشريان الأورطى



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جانب من إجراء العملية الجراحية بأكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس



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التورم داخل جسد الطفلة



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أثناء إزالة الورم

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