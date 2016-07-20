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بالصور..لأول مرة بمصر جراحة تغيير الشريان الأورطى الصاعد لطفلة 12 عاما

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بالصور..لأول مرة بمصر جراحة تغيير الشريان الأورطى الصاعد لطفلة 12 عاما بالصور..لأول مرة بمصر جراحة تغيير الشريان الأورطى الصاعد لطفلة 12 عاما
قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه لأول مرة فى ، تم إجراء جراحة استبدال للشريان الأورطى الصاعد والمنحنى الأورطى للأطفال، وذلك لطفلة 12 عاما، تعانى من تضخم فى الشريان وضعف كبير جدا فى جداره يهدد بالانفجار، وذلك بأكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس.

وأوضح سمير، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن طبيبة المدرسة بالصدفة وأثناء إجرائها الكشف على الطفلة، لم تتمكن من إيجاد القلب، مما دفعها لتوجيه الطفلة بإجراء أشعه لشكها فى وجود ورم، إلا أن الموجات الصوتية والأشعة المقطعية أظهرت وجود تضخم كبير على وشك الانفجار في الشريان الأورطى يحتل معظم تجويف الصدر وضاغط على كل الأعضاء، مما ترتب عليه انتقال القلب من مكانه.

وأشار أستاذ جراحة القلب، إلى أنه كان هناك تخوفا من انفجار الشريان، أثناء إجراء الجراحة، لافتا إلى استعانتهم بقلب صناعى عن طريق فخذ الطفلة، مضيفا:"اضطررنا إلى إيقاف القلب بشكل كامل، وكل الدورة الدموية، وسحب الدم من الجسم بعد تبريد المريض حتى 16 درجة مئوية، ووضع المخ فى الثلج للمحافظة عليه عن طريق تقليل استهلاك الأكسجين".

ولفت الدكتور خالد سمير، إلى أن حالة الطفلة الآن مستقرة، موجها الشكر لكل طاقم التمريض، والعاملين بالعمليات.

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (1)
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إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (2)
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جانب من إجراء الجراحة

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (3)
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الورم أدى إلى انتقال القلب من مكانه

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (4)
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صورة التورم فى أشعة الطفلة ويظهر بها ضغطه على القلب وأعضاء جسدها

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (5)
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جراحة تغيير الشريان الأورطى قبل انفجاره

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (6)
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بعد إزالة التورم من جسد الطفلة

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (7)
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أشعة الطفلة تطهر التورم

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (8)
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تضخم كبير على وشك الانفجار في الشريان الأورطى

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (9)
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جانب من إجراء العملية الجراحية بأكاديمية جراحة القلب بجامعة عين شمس

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (10)
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التورم داخل جسد الطفلة

إجراء جراحة تغيير للشريان الأورطى الصاعد قبل انفجاره لطفلة 12 عاما (11)
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أثناء إزالة الورم


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