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قوات الأمن بشمال سيناء تلاحق مجهولين حاولوا استهداف قسم الشيخ زويد

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قوات الأمن بشمال سيناء تلاحق مجهولين حاولوا استهداف قسم الشيخ زويد قوات الأمن بشمال سيناء تلاحق مجهولين حاولوا استهداف قسم الشيخ زويد
قالت مصادر أمنية بشمال سيناء، إن عددا من المسلحين أطلقوا النار من بعد على رتل أمنى بمدينة الشيخ زويد، وردت القوات على مصدر إطلاق النيران.

وأضاف المصدر، أن قوات الأمن رصدت مجموعة من المسلحين حاول عدد منهم صعود بناية مقابلة لقسم شرطة الشيخ زويد وتم استهدافهم وفروا من الموقع.

ولا تزال القوات تلاحق المجموعة وتم الدفع بتعزيزات أمنية لمدينة الشيخ زويد وإغلاق المنطقة.

من جانبهم، قال عدد من الأهالى إنه يسمع دوى إطلاق نيران متكرر فى تلك المناطق.


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