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"القوى العاملة" بالبرلمان تبحث زيادة نسبة الحد الأدنى للمعاشات إلى 15 %

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"القوى العاملة" بالبرلمان تبحث زيادة نسبة الحد الأدنى للمعاشات إلى 15 % "القوى العاملة" بالبرلمان تبحث زيادة نسبة الحد الأدنى للمعاشات إلى 15 %
قال النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح اليوم الأربعاء بحضور مندوب عن وزارة المالية، لبحث زيادة نسبة الحد الأدنى للمعاشات إلى 15 % كما طالب أعضاء مجلس النواب.

وأضاف أمين سر اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن امكانية زيادة الحد الأدنى للمعاشات أمر ممكن وليس مستحيل، وينبغى مراجعة موارد الدولة ومدى توافقها مع ذلك حتى لا يحدث عجز فى الموازنة، موضحا أنهم سيحسمون أمر زيادة المعاشات ظهر اليوم.

البرلمان يعيد قانون المعاشات للجنة القوى العاملة لإيجاد حل فى زيادته لـ15%
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