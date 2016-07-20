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الأمن يحبط هجوما إرهابيا بالشيخ زويد ويقتل 5 مسلحين ويفجر 6 عبوات ناسفة

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الأمن يحبط هجوما إرهابيا بالشيخ زويد ويقتل 5 مسلحين ويفجر 6 عبوات ناسفة الأمن يحبط هجوما إرهابيا بالشيخ زويد ويقتل 5 مسلحين ويفجر 6 عبوات ناسفة
أكدت مصادر أمنية وشهود عيان، أن قوات الأمن بشمال سيناء قتلت 5 مسلحين وأصابت 2 آخرين أثناء ملاحقتها لمجموعة مسلحة كانت تحاول تنفيذ هجوم إرهابى على ارتكازات أمنية وقسم شرطة الشيخ زويد.

كما فجرت القوات 6 عبوات ناسفة زرعها مسلحون على الطريق المؤدى إلى قسم الشرطة وأحبطت 4 هجمات إرهابية، ولا تزال القوات تلاحق عدد آخر من المسلحين جنوب مدينة الشيخ زويد، وانتشرت قوات الأمن بكافة الشوارع شرق المدينة.

وكان عدد من المسلحين أطلقوا النار من بعد على رتل أمنى بالشيخ زويد، وردت القوات على مصدر إطلاق النيران.


>- قوات الأمن بشمال سيناء تلاحق مجهولين حاولوا استهداف قسم الشيخ زويد

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