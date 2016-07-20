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بالصور.. تعرف على أخطار تنظيف الأذن بمساحات القطن.. تضعف حاسة السمع

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اعتاد الكثيرون تنظيف أذنهم يوميا باستخدام مسحات القطن الجاهزة للتخلص من الشمع الزائد والأتربة التى قد تتعلق بالأذن نظرا لتعرضها للهواء الخارجى، ويبقى السؤال هل تنظيف الأذن يوميا بهذه الطريقة صحى أم لا؟

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ويجيب على هذا التساؤل الموقع الهندى "bright side"، إذ حذر الأطباء على الموقع من انتشار عادة التنظيف العميق التى يتبعها الكثيرون لأذنهم، وهو الخطأ الذى يعرضهم للكثير من المشكلات، ولكن يفضل تنظيف الجزء الخارجى من الأذن فقط باستخدام قطعة رطبة من القطن مع عدم المساس بالجزء العميق من الأذن.

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ومن المشكلات التى يتعرض لها الفرد نتيجة استخدام مساحات القطن فى التنظيف العميق للأذن، التخلص من كل شمع الأذن والذى يعمل كراعى لطبلة الأذن، بالإضافة إلى أن مساحات القطن تدفع جزءا من الشمع إلى داخل قناة الأذن والتى يمكن أن تلحق الضرر بحاسة السمع.

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وفى الحقيقة شمع الأذن يمنع تكوين الفطريات كما يعمل على ترطيب قناة الأذن، وينصح أطباء الأنف والأذن والحنجرة الجميع بأهمية عدم الوصول بممسحة القطن إلى عمق الأذن، وفى حال الشعور بأى ألم يفضل التوجه إلى الطبيب لاستشارته حتى لا تحدث مضاعفات تؤثر على مستوى السمع عند الفرد.


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