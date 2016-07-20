حبس المتهمين بالسطو المسلح على شركة بمنطقة العجوزة

قررت نيابة العجوزة، حبس المتهمين بالسطو المسلح على شركة بالعجوزة، وسرقة مليون و200 ألف جنيه، تحت تهديد الأسلحة النارية، الشهر الماضى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت أجهزة الأمن، بإشراف اللواء خالد شلبى مدير مباحث الجيزة، تمكنت من القبض على 4 مسجلين خطر بعد أن كشفت التحريات هروب المتهمين إلى الإسكندرية، والغردقة، وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش، ومبلغ مالى من قيمة المسروقات. وكشفت التحريات أن المتهمين نفذوا عملية سطو مسلح على شركة، وسرقة مليون و200 ألف جنيه من رواتب العاملين، تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد عبدالحميد أبوموسى، مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم أحمد الوليلى، رئيس مباحث العجوزة، وضبط منفذى الحادث.

- النيابة تحقق مع المتهمين بالسطو على شركة وسرقة مليون و200 ألف جنيه بالعجوزة