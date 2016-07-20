مدير أمن الجيزة: تشكيل فريق بحث لمعرفة هوية مرتكبى حادث البنك بالمهندسين

قال اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة،إن التحريات الأولية فى حادث الاعتداء على فرد الشرطة المكلف بحراسة بنك HSBC بشارع البطل أحمد عبد العزيز فى منطقة المهندسين وسرقة سلاحه الميرى، تشير إلى أن الحادث ليس جنائى، ومن الممكن أن تكون هناك خلية نوعية تنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية وراء الحادث.

وأكد مدير الأمن، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه كلف فريق فريق بحث لكشف هوية مرتكبى حادث الاعتداء، ويتم الآن جمع كافة المعلومات الممكنة عن فرد الشرطة وعما إذا كان لديه خصومة ثأرية مع أحد أو توجد شبهة جنائية فى الموضوع.

وأضاف أنه أمر بنقل فرد الشرطة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم له بعد تعرضه للهجوم من قبل المجهولين مما أسفر عن جرح قطعى بالرأس وعدة كدمات متفرقة بأنحاء الجسد، استعدادا لأخذ أقواله حول الواقعة، لافتا إلى أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك للتعرف على هوية الجناة.

وأوضح حجازى، أن مجهولين هاجموا فرد الشرطة المكلف بحراسة البنك واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج على أثرها، مضيفا أنه كلف رجال مباحث مديرية أمن الجيزة بتعقب الجناة وسرعة القبض عليهم فى أسرع وقت.



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رجل الأمن مغشى عليه وملقى على الأرض غارقا فى دمائه



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رجل الأمن ينزف الدماء جراء الاعتداء عليه



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رجال الأمن فور وصولهم موقع الحادث



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سيارة الشرطة أمام البنك موقع الاعتداء



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موقع الحادث بشارع البطل أحمد عبدالعزيز



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موقع الاعتداء على رجل الأمن



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دماء رجل الأمن تسيل على الأرض



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موقع الاعتداء



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آثار دم على جدار مكان حراسة رجل الأمن



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دم على الأرض



>بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين