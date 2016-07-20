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مدير أمن الجيزة: تشكيل فريق بحث لمعرفة هوية مرتكبى حادث البنك بالمهندسين

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مدير أمن الجيزة: تشكيل فريق بحث لمعرفة هوية مرتكبى حادث البنك بالمهندسين مدير أمن الجيزة: تشكيل فريق بحث لمعرفة هوية مرتكبى حادث البنك بالمهندسين
قال اللواء أحمد حجازى، مدير أمن الجيزة،إن التحريات الأولية فى حادث الاعتداء على فرد الشرطة المكلف بحراسة بنك HSBC بشارع البطل أحمد عبد العزيز فى منطقة المهندسين وسرقة سلاحه الميرى، تشير إلى أن الحادث ليس جنائى، ومن الممكن أن تكون هناك خلية نوعية تنتمى إلى جماعة الإخوان الإرهابية وراء الحادث.

وأكد مدير الأمن، فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه كلف فريق فريق بحث لكشف هوية مرتكبى حادث الاعتداء، ويتم الآن جمع كافة المعلومات الممكنة عن فرد الشرطة وعما إذا كان لديه خصومة ثأرية مع أحد أو توجد شبهة جنائية فى الموضوع.

وأضاف أنه أمر بنقل فرد الشرطة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم له بعد تعرضه للهجوم من قبل المجهولين مما أسفر عن جرح قطعى بالرأس وعدة كدمات متفرقة بأنحاء الجسد، استعدادا لأخذ أقواله حول الواقعة، لافتا إلى أنه سيتم تفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالبنك للتعرف على هوية الجناة.

وأوضح حجازى، أن مجهولين هاجموا فرد الشرطة المكلف بحراسة البنك واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أسفر عن إصابته بإصابات بالغة، تم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج على أثرها، مضيفا أنه كلف رجال مباحث مديرية أمن الجيزة بتعقب الجناة وسرعة القبض عليهم فى أسرع وقت.

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (1)
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رجل الأمن مغشى عليه وملقى على الأرض غارقا فى دمائه

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (2)
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رجل الأمن ينزف الدماء جراء الاعتداء عليه

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (3)
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رجال الأمن فور وصولهم موقع الحادث

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (4)
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سيارة الشرطة أمام البنك موقع الاعتداء

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (5)
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موقع الحادث بشارع البطل أحمد عبدالعزيز

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (6)
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موقع الاعتداء على رجل الأمن

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (7)
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دماء رجل الأمن تسيل على الأرض

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (8)
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موقع الاعتداء

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (9)
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آثار دم على جدار مكان حراسة رجل الأمن

مجهولون يهاجمون حارس بنك HSBC ويستولون على سلاحه بالمهندسين (10)
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دم على الأرض


>بالفيديو والصور..مجهولون يهاجمون حارس بنك ويستولون على سلاحه بالمهندسين
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مصر 365

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