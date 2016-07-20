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اتحاد الكرة: عودة الجماهير؟ المشكلة في الجمهور نفسه

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اتحاد الكرة: عودة الجماهير؟ المشكلة في الجمهور نفسه اتحاد الكرة: عودة الجماهير؟ المشكلة في الجمهور نفسه

أكد ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة أن منظومة الكرة المصرية تريد عودة الجماهير للملاعب، لكنه أوضح صعوبة ذلك بسبب الجمهور نفسه.

ولعبت معظم مباريات الكرة المصرية في السنوات الأربعة الأخيرة في ملاعب خاوية من الجماهير.

وقال سويلم في تصريحات لقناة النهار اليوم: "اتحاد الكرة يريد عودة الجماهير، ووزارة الرياضة كذلك، فضلا عن الأندية، ولكن المشكلة في الجمهور نفسه".

وأضاف "الجماهير تفتعل المشاكل في كل مباراة، فتراهم يسبون فرقهم ويسبون الجميع في كل مباراة".

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يسعى لعودة الجماهير رغم المشاكل الأخيرة التي ظهرت في المباريات الأخيرة.

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