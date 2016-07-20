وكيل ميدو جابر: الأهلي لم يعرض 8 مليون.. وأتمنى مساعدة المقاصة

أكد وليد عبد الهادي وكيل أعمال ميدو جابر جناح مصر المقاصة أن الأهلي لم يعرض 8 ملايين جنيه من أجل ضم اللاعب بعد أن رفض ناديه العرض الأول.

الأهلي عرض 6 ملايين جنيه بالإضافة لإعارة لاعب للمقاصة من أجل ضم ميدو جابر وهو ما رفضه محمد عبد السلام رئيس النادي الفيومي. (طالع التفاصيل)

وقال عبد الهادي في تصريحات لقناة أون تي في "أتمنى أن ينتقل للأهلي في أقرب وقت، هو لم يوقع على عقود الانضمام لأنه يحترم المكان الذي يلعب فيه".

وأضاف "أتمنى أن تتم الصفقة على خير ومساعدة محمد عبد السلام رئيس النادي فهو بمثابة أب لميدو جابر فهو من أحضره للمقاصة".

وتابع "الصفقة لم تصل إلى 8 ملايين ولم يعرض الأهلي زيادة المبلغ حتى الآن".