مصدر بالأهلي ينفي لـ في الجول تحويل عبد الحفيظ للتحقيق بسبب جنازة طارق سليم

نفى الأهلي تحويل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة للتحقيق بسبب غيابه هو ولاعبي الفريق عن حضور جنازة الراحل أسطورة القلعة الحمراء طارق سليم.

وودعت الكرة المصرية طارق سليم ظهر يوم السبت عن عمر 79 عاما، قبل أن يحضر العديد من رموز الكرة المصرية لجنازته يوم الأحد.

وانتشرت بعض الأنباء حول غضب محمود طاهر رئيس مجلس إدارة الأهلي من عبد الحفيظ ولاعبي الفريق بسبب عدم حضورهم لجنازة طارق سليم وتقرر تحويل مدير الكرة للتحقيق.

وتحدث أحد المصادر المسؤولة بالأهلي لـFilGoal.com قائلا:"كل الأنباء التي ترددت حول ذلك الأمر هو أمر عار تماما عن الصحة".

وأكد أن ما حدث من غياب بعض الأشخاص عن الجنازة هو أمر شخصي فهناك بعض الظروف المحيطة والخارجة عن إرادة البعض التي تسببت في ذلك الأمر.

وأكمل"عبد الحفيظ حضر العزاء ومعه بعض لاعبي الأهلي بشكل طبيعي وهذا يؤكد أن ما حدث خلال الجنازة كان أمرا عارضا".

وأتم"لم يحدث اتصال بين طاهر وعبد الحفيظ مطلقا أو تحدث الثنائي حول سبب الغياب عن جنازة طارق سليم".