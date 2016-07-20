صورة في الجول - تشكيل الزمالك بعد صفقاته الجديدة

10 أسماء ستدخل على قائمة الزمالك حال قرر النادي الأبيض قيد الصفقات الجديدة كلها بشكل رسمي حتى الآن، فماذا سيكون شكل الفريق حال قرر إشراكهم جميعا في مباراة واحدة.

وسيستعيد الزمالك ثنائي معار وهما إبراهيم صلاح وإسلام جمال، بالإضافة لاتفاقه مع مصر المقاصة على ضم الثلاثي محمد مسعد ومحمود عبد العاطي "دونجا" وحسني فتحي.

بالإضافة إلى حصوله على الاستغناء الخاص بمحمد ناصف وأسامة إبراهيم، إلى جانب توقيع شوقي السعيد بعد انتهاء عقده مع الإسماعيلي ويتبقى فقط موافقة الوزير على ضم صلاح ريكو.

وذلك بعد أن أنهى الزمالك اتفاقه مع المقاولون العرب بشأن علي فتحي.

* ملحوظة: هذا التشكيل خيالي لوضع الصفقات فقط وليس بالضرورة أن يكون هو الأفضل.

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