رسميا - الزمالك يضم محمد مسعد

نجح نادي الزمالك في الحصول على خدمات محمد مسعد جناح مصر للمقاصة بعد توقيعه على الاستغناء الخاص به من ناديه.

وأرسل الزمالك وفدا إلى نادي مصر للمقاصة من أجل سداد المقابل المادي لضم الثلاثي محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد مسعد وحسني فتحي. ( اقرأ التفاصيل )

وبناء عليه، طلب المقاصة من لاعبيه الحضور إلى القاهرة من أجل توقيع الاستغناءات لإتمام الانتقال إلى الزمالك.

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ولم يستطيع مسعد السفر من بلده كفر الشيخ إلى القاهرة، ولذلك أرسل الزمالك مندوبا إلى اللاعب مع وكيله محمد محروس ووقع على الاستغناء في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

يذكر أن الثنائي دونجا وحسني فتحي وقع على عقود انضمامه إلى الزمالك. ( اقرأ التفاصيل )

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