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مدير أمن الغربية يكرم 34 أمين شرطة وموظف مدنى لتميزهم فى العمل

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مدير أمن الغربية يكرم 34 أمين شرطة وموظف مدنى لتميزهم فى العمل مدير أمن الغربية يكرم 34 أمين شرطة وموظف مدنى لتميزهم فى العمل
وزع اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية شهادات تقدير وحافز مادى على 34 أمين شرطة وموظف مدنى من المتميزين فى عملهم.

وشمل التكريم العاملين بمكتب الرئاسة وقسم الإعلام والعلاقات، وقسم زفتى، وقسم أول المحلة، وقسم ثان المحلة، وقسم ثالث المحلة، ومركز سمنود واجتمع مدير الأمن بالأفراد وقدم لهم الشكر على المجهود المبذول فى ضبط القضايا، وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في العمل.

مدير أمن الغربية (1)
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جانب من تكريم مدير أمن الغربية لأمناء الشرطة

مدير أمن الغربية (2)
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جانب من التكريم

مدير أمن الغربية (3)
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جانب من حفل التكريم

- مدير أمن الغربية يكرم 30 من رجال الشرطة لتميزهم فى العمل

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