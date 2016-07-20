محافظ الدقهلية يحيل مدير المرافق بجمصة للتحقيق فى جولة مفاجأة

أجرى حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية بجولة ليلية مفاجأة، بمدينة جمصة، وتفقد المدينة وأمر بإزالة جميع الاشغالات والتعديات واتخاذ الاجراءات القانونية ضدها ثم توجه إلى رئاسة مجلس مدينة جمصة يرافقه الجهاز التنفيذى بالمحافظة ورئيس مجلس مدينة جمصة ويقرر تحديد برنامج زمنى لتطوير المدينة وإزالة كل الاشغالات.

وكلف مدير شرطة المرافق بالتنسيق مع رئيس المدينة بتأمين مشاية الشاطئ ومنع دخول الباعة الجائلين، ووضع تصور لعدد من الأماكن المقترحة لتكون مقرا للباعة الجائلين، وكذلك تشكيل لجنة لتحصيل رسوم الاشغالات بالتنسيق بين مدينة جمصة والمحافظة.

وقرر إمام تكليف قسم شرطة جمصة بالتنسيق مع مجلس مدينة جمصة لتطبيق الاجراءات القانونية لمنع التعديات على الشارع، وإحالة مدير المرافق بمجلس مدينة جمصة للشئون القانونية ونقله لمكان آخر، وتكليف رئيس شركة الكهرباء بالتنسيق مع مباحث الكهرباء لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين فضلا عن التكليف بدراسة وضع تصميمات لميادين المدينة تعبر عن الدقهلية ودراسة وضع تصميم موحد لكل شارع.

كما كلف رئيس مدينة جمصة وشرطة المرافق باتخاذ الاجراءات القانونية تجاه أحد المقاهي المخالفة وتوقيع غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على صاحب المقهى لسرقة الكهرباء، ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة لإغلاق المقهى لمخالفته للترخيص.



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