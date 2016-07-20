المؤرخ عاصم الدسوقى: ما يجرى فى تركيا يوضح أن الأحداث "مفبركة"

قال الدكتور عاصم الدسوقى، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، إن الشكل العام لما حدث فى تركيا بتحرك الجيش ضد أردوغان وفشله فى الانقلاب عليه، يوضح أن المسألة مفبركة وهدفها فى النهاية "قرصة ودن" للرئيس التركى رجب أردوغان.

وأضاف "الدسوقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"،:"لا أستبعد أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور فى هذا الأمر وما يحدث فى تركيا لأن أردوغان بتبنيه لتنظيم داعش الإرهابى ومشكلته مع سوريا أساء للعلاقات بين روسيا وأمريكا فى المنطقة".

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