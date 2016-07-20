أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

المؤرخ عاصم الدسوقى: ما يجرى فى تركيا يوضح أن الأحداث "مفبركة"

Google+ Print
المؤرخ عاصم الدسوقى: ما يجرى فى تركيا يوضح أن الأحداث "مفبركة" المؤرخ عاصم الدسوقى: ما يجرى فى تركيا يوضح أن الأحداث "مفبركة"
قال الدكتور عاصم الدسوقى، المؤرخ وأستاذ التاريخ الحديث، إن الشكل العام لما حدث فى تركيا بتحرك الجيش ضد أردوغان وفشله فى الانقلاب عليه، يوضح أن المسألة مفبركة وهدفها فى النهاية "قرصة ودن" للرئيس التركى رجب أردوغان.

وأضاف "الدسوقى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"،:"لا أستبعد أن يكون للولايات المتحدة الأمريكية دور فى هذا الأمر وما يحدث فى تركيا لأن أردوغان بتبنيه لتنظيم داعش الإرهابى ومشكلته مع سوريا أساء للعلاقات بين روسيا وأمريكا فى المنطقة".


>- بالإنفوجراف .. ضحايا أردوغان بعد فشل تحرك الجيش

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365