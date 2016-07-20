الزيوت النباتية تزيد نسبة الكوليسترول وتؤدى إلى أمراض الشرايين والقلب

يستبدل البعض المواد الدهنية المستخدمة فى الطعام بالزيوت النباتية اعتقادا منهم أنها أخف فى مستوى الدهون ولا تزيد من نسبة الكوليسترول فى الدم والتى تؤدى إلى مضاعفات كثيرة منها أمراض القلب.

ويوضح الدكتور "ياسر البغدادى" أستاذ أمراض القلب بطب قصر العينى جامعة القاهرة، قائلا: "زيادة نسبة الكوليسترول هو السبب الرئيسى فى أمراض القلب المختلفة والسكتات الدماغية، ويرجع ذلك لتراكم الدهون الضارة فى جسم الإنسان بسبب العادات الغذائية الخاطئة والتى تحتوى على دهون مرتفعة أكثر من احتياج الجسم لها وهو ما يؤدى إلى تراكمها داخل الأوعية الدموية والشرايين خاصة الرفيعة فى القلب والمخ وينتج عنها الأمراض الشهيرة فى القلب والشرايين التاجية.

وأضاف: من المعروف أن كل شىء مصنع وليس طبيعيا له أضرار خطيرة على جسم الإنسان، سواء دهون نباتية أو دهون مهدرجة كالسمن الصناعى، ولكن الكثيرين يعتقدون أن كلمة "نباتى" تعنى أنه نافع للجسم، وهو الخطأ الذى يؤدى إلى زيادة نسبة الكوليسترول وتظهر معه أمراض القلب.

وتعد الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون، هى أفضل أنواع الزيوت الذى يمكن استخدامها بطريقة آمنة للحماية من تراكم الدهون والأمراض التى تتبعها.

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