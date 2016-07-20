محافظ الدقهلية: جمصة ستكون مدينة سياحية من الطراز الأول

تفقد حسام الدين إمام محافظ الدقهلية محطة مياه الشرب بمدينة جمصة التى تبلغ طاقتها الانتاجية 34000 متر مكعب، فى جولة ليلية مفاجئة للمدينة، مصطحباً معه عدد كبير من أعضاء الجهاز التنفيذى للمحافظة.

واستمع إلى شرح من المهندس عزت الصياد رئيس مجلس إدارة الشركة عن محطة المياه، حيث تفقد المحافظ برفقتهم مبنى الكلور ومبنى الشبة ومبنى الترشيح، مستمعاً إلى شرح عن الدورة التى تمر بها المياه حتى تصل للمواطن وخطوات التشغيل.

وشدد المحافظ خلال الجولة على ضرورة العناية التامة والحرص على مطابقة مياه الشرب للمواصفات للحفاظ على صحة وحياة المواطنين، مشيداً بالمحطة والنظام المتبع فيها، كما وجه الشكر لمدير المحطة.

وأشار المحافظ إلى أنه اصطحب معه الجهاز التنفيذى لمراجعة كافة الأوضاع فى جمصة، مؤكداً على أنه سيجعل من جمصة مدينة سياحية من الطراز الأول، مضيفاً أنه يحمل كل رئيس عمل المسئولية ولن يقبل مبررات أو أعذار للفشل، لافتاً إلى أنه وضع برنامج زمنى لتطوير جمصة، ولن يقبل بأقل من التميز، وأنه لن يسمح لفاسد بالبقاء فى موقعه، وأنه قام بتغيير مجلس مدينة جمصة من قبل بسبب الفساد، مضيفاً أنه لن يقبل المساس بأموال الدولة.

ووجه المحافظ الشكر للجهاز التنفيذى على جهودهم المبذولة، مشيراً إلى أنه ينتظر المزيد.



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المحافظ مع المهندس عزت الصياد



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محطة مياة جمصة



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محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه جمصة



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محافظ الدقهلية يتفقد المياه داخل المحطة



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محافظ الدقهلية يتابع دورة تحلية المياه



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محافظ الدقهلية يستمع لشرح المهندس عزت الصياد



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محافظ الدقهلية يشاهد عمل محطة المياه



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المحافظ يستفسر عن بعض الأعمال بالمحطة

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