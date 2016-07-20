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"الغذاء وكيفية الحفاظ على الصحة" ندوة بمركز إعلام الخارجة اليوم

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"الغذاء وكيفية الحفاظ على الصحة" ندوة بمركز إعلام الخارجة اليوم "الغذاء وكيفية الحفاظ على الصحة" ندوة بمركز إعلام الخارجة اليوم
قال حمدى محمد كامل مدير عام مركز إعلام الخارجة بالوادى الجديد، إن المركز سيعقد اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان "الغذاء الصحى وكيفية الحفاظ على الصحة العامة" الساعة العاشرة صباحا بمقر جمعية رابطة المرأة المصرية والتى سيحاضر فيها الدكتور محمد حجاج مدير الإدارة الصحية بالخارجة، مركز إعلام الخارجة.

وأضاف كامل بأن الندوة تستهدف عضوات الجمعية والموظفات والرائدات الريفيات وتهدف إلى التوعية والتعريف بأنواع الغذاء الصحى وطرق المحافظة على الصحة العامة وكيفية التعامل مع ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف، وذلك فى إطار تنفيذ خطة شاملة للمركز لرفع الوعى لدى المواطنين.

- بالصور.. إعلام الخارجة يعقد ندوة حول الصحة بين الواقع ورؤية مصر 2030

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