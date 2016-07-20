النيابة تأمر بغلق محل فسيخ وحبس صاحبه بعد مصرع ربة منزل بكفر الشيخ

قررت نيابة فوه تحت إشراف المستشار محمد الزنفلى المحامى العام الأول لنيابات لكفر الشيخ، غلق وتشميع محل الفسيخ وحبس صاحبه "م.ع.ر" أربعة أيام على ذمة التحقيقات لمصرع حمده رشا حموده 39سنة ربة منزل، من قرية أبو غنيمه التابعة لمركز سيدي سالم، وإصابة سماره عبده الديب 10سنوات ،وشقيقتها مي 8 سنوات، ورنا البرنس 10 سنوات بتسمم غذائي لتاولهم وجبة فسيخ، وتشريح الجثة لبيان سبب وفاة ربة المنزل إن كان من تناولها وجبة فسيخ أو بسبب أخر.

وكان اللواء محمد عاطف شلبي مدير أمن كفر الشيخ ، تلقى اخطاراً من اللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية يفيد بتلقي الدكتور أحمد أبو خوات، مدير عام الإدارة الصحية بمركز سيدى سالم، اشارة من الطبيب النوبتجى بمستشفى قرية أبو غنيمة التكاملى التابعة للإدارة، بوصول 4 أشخاص، مصابون بالتسمم، نتيجة إدعاء تناولهم وجبة فسيخ فاسد، وأجريت لهم الأسعاف الأولية وتم تركيب محاليل لهن إلا أن حالة حمده رشا حموده ساءت فحولها الدكتور سيد جاويش لمستشفى فوه المركزي إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل دخولها المستشفى ، وتم تحويل المصابات لمستشفى التأمين الصحي بفوه ، لتلقي العلاج اللازم .

واتهم عبده الديب 36 سنة زوج حمده رشا حموده المتوفاه، والطفلتين المصابتين -، والبرنس علي والد الطفلة المصابة رنا ،" م .ع.ر" بائع فسيخ وسردين "، بالتسبب في موت ربة المنزل، وتسمم الأطفال، وبالكشف الطبي على جثة المتوفيه أكد الدكتور أحمد المصري مدير الإدارة الصحية بفوه بأنه لايمكن الجزم من عدمه بأن الفسيخ سبب في فاة الحالة وطالب بعرضها على الطبيب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة ، وبالعرض على النيابة العامة قررت غلق وتشميع المحل الكائن بإحدى قرى مركز سيدي سالم حبس صاحبه الملقى القبض عليه أبعة أيام على ذمة التحقيق لورود تقرير الطبيب الشرعي لبيان إن كان مرع ربة المنزل وتسمم الأطفال من أكله فسيخ من عدمه .

- مصرع ربة منزل وإصابة طفلتين بحالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد بكفر الشيخ