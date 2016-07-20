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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المنشأت الهامة بطنطا

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مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المنشأت الهامة بطنطا مدير أمن الغربية يتفقد خدمات تأمين المنشأت الهامة بطنطا
تفقد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية قبل قليل الخدمات الخارجية المعينة لتأمين كنيسة ماري جرجس ،إدارة تصاريح العمل ، هيئة الرقابة الإدارية.

وقام مدير أمن الغربية بتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد وما تتعرض له البلاد من مخاطر فى الآونة الأخيرة وتحقيق السيطرة الأمنية وعدم الرعونة فى معاملة الجمهور والتحلى بالكياسة وضبط النفس وارتداء الصديرى الواقى من الرصاص والحفاظ على الأسلحة والذخيرة عهدتهم.

وقرر مدير الأمن مجازاة بعض الأفراد المعينين بالخدمة لعدم إلتزامهم بالمظهر اللائق، ونبه عليهم الالتزام بالتعليمات بالظهور بالمظهر اللائق برجل الشرطة والانضباط اللازم، كما وجه الضابط والأفراد بشدة اليقظة والتعامل بكل حزم مع أي خروج على القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أى اعتداءات والعمل على رفع كافة الإنتظارات الخاطئة وتسيير الحركة المرورية ، وضبط أى مخالفات موجودة بالشارع والعمل على تفعيل القانون، واحترام حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

مدير امن الغربية (1)
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مدير امن الغربية يتفقد خدمات تأمين المنشأت الهامة

مدير امن الغربية (2)
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مدير امن الغربية يتفقد خدمات تأمين قسم تصاريح العمل

مدير امن الغربية (3)
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مدير امن الغربية يتفقد خدمات تأمين هيئة الرقابة الإدارية

- مدير أمن الغربية يكرم 15 أمين شرطة وموظف مدنى لتميزهم فى العمل
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