كالفين هاريس يتخطى تايلور سويفت ويرتبط

ذكرت وسائل إعلام أجنبية أن النجم الشهير كالفين هاريس Calvin Harris ارتبط عاطفياً بالمغنية تيناشي Tinashe.

وقد نُقل عن مصدر مقرب من النجم، أن هذه العلاقة بدأت منذ أسابيع قليلة حيث جمعتهما بعض اللقاءات، ورصدا يوم السبت المنصرم سوياً في ماليبو.

يشار إلى أن كاليفن وتيناشي التقيا عام 2014 حين تعاونا في أغنية Dollar Signs.

يذكر أن كالفين انفصل منذ فترة عن النجمة العالمية تايلور سويفت Taylor Swift، التي بدورها ارتبطت على الفور بالممثل توم هيدلستون Tom Hiddleston .

وقد هاجم كالفين هاريس مؤخراً تايلور سويفت بعدّة تغريدات قاسية، بعد أن أعلنت أنها شاركت في كتابة أغنيته الأخيرة، فوجه لها كلاماً قاسياً قال فيه :" من الأفضل أن تركزي على علاقتك الغرامية الجديدة والتوقف عن محاولة تدمير حبيبك القديم، كما فعلت بكايتي بيري Katy Perry ".

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