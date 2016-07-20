رئيس"تقصى حقائق فساد القمح": زياراتنا للصوامع مستمرة حتى 29 يوليو

قال مجدى ملك ، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن اللجنة اللجنة مستمرة فى تنظيم زياراتها الميدانية حتى آخر يوم فى أعمالها قبل تسليم التقرير النهائى لـ"عبد العال " و المحدد له 29 يوليو.

وأضاف "ملك" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة جادة فى وضع ضوابط لهذا القطاع تمنع تكرار هذا الاستنزاف الذى يلتهم الدعم و يؤثر على الموازنة العامة للدولة و سيتم الإعلان عنها فى حينها، موضحا أن التوصيات ستشمل محاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات معهم وفقا للقانون، والتحقيق مع كل من ساهم فى إفساد هذا القطاع على مدى سنوات و محاسبته.

و عن موعد استدعاء خالد حنفى وزير التموين، أشار إلى أن كل الخيارات مطروحة و اللجنة لديها الصلاحيات الكافية لاستدعاء ما تريده من المسئولين بالدولة و ذلك فى إطار التعاون للإصلاح و بناء مؤسسات الدولة.

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