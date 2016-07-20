أخبار عاجلة

8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي في تفجير الكنيستين -
برلماني: الأزهر فشل في نشر الفكر المعتدل.. وهناك أزمة بالخطاب الديني -
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم -
رئيس أذربيجان يعزي السيسي: لا بد من مكافحة أشد للإرهاب -
8 الصبح - ردود الفعل الدولية على الحادث الإرهابي بتفجير الكنائس بالأمس ومن بينهم ..!! -
إذا شعرت بالنعاس أثناء اليوم..تعرف على قيلولة القهوة -
8 الصبح - فقرة أنا_المصري .. تاريخ البابا تواضروس الثاني صاحب المواقف التاريخية "الوطن قبل الكنيسة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس"تقصى حقائق فساد القمح": زياراتنا للصوامع مستمرة حتى 29 يوليو

Google+ Print
رئيس"تقصى حقائق فساد القمح": زياراتنا للصوامع مستمرة حتى 29 يوليو رئيس"تقصى حقائق فساد القمح": زياراتنا للصوامع مستمرة حتى 29 يوليو
قال مجدى ملك ، رئيس لجنة تقصى حقائق القمح، إن اللجنة اللجنة مستمرة فى تنظيم زياراتها الميدانية حتى آخر يوم فى أعمالها قبل تسليم التقرير النهائى لـ"عبد العال " و المحدد له 29 يوليو.

وأضاف "ملك" لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة جادة فى وضع ضوابط لهذا القطاع تمنع تكرار هذا الاستنزاف الذى يلتهم الدعم و يؤثر على الموازنة العامة للدولة و سيتم الإعلان عنها فى حينها، موضحا أن التوصيات ستشمل محاسبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات معهم وفقا للقانون، والتحقيق مع كل من ساهم فى إفساد هذا القطاع على مدى سنوات و محاسبته.

و عن موعد استدعاء خالد حنفى وزير ، أشار إلى أن كل الخيارات مطروحة و اللجنة لديها الصلاحيات الكافية لاستدعاء ما تريده من المسئولين بالدولة و ذلك فى إطار التعاون للإصلاح و بناء مؤسسات الدولة.

- وفد لجنة تقصى حقائق القمح يصل الشركة المصرية العالمية للصوامع فى زيارة مفاجئة

- بالصور..تفاصيل 24 ساعة "أشغال برلمانية شاقة".. لجنة تقصى الحقائق تنطلق من مجلس النواب صباح الاثنين وتعود الرابعة فجر الثلاثاء.. وتفحص "شونة قمح أسيوط" فى 11 ساعات متصلة وتكتشف عجزا بـ 7 ملايين جنيه

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه